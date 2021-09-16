Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе

Теги марсель

Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в ЕвропеФото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Марселя" Лоран Колетт в интервью для Sport24 поделился мнением о лимите на легионеров в европейских лигах.

— Правила, устанавливающие ограничения по игрокам разной национальности в клубе, есть во всем мире — что в Европе, что в Америке. Но посмотрите на ведущие европейские сборные — Италии, Испания, Англия, Франция. В чемпионатах этих стран огромное количество легионеров, но они от этого не страдают. Хотя, конечно, важно, чтобы легионеры, приезжающие в чемпионат, привносили что-то лучшее.

— Тем не менее, в прошлом году "Марсель" был одной из двух команд топ-5 лиг, идущей в зоне Лиги чемпионов, где у французских футболистов было более 50% игрового времени.

— Мы всегда смотрим в первую очередь на спортивные критерии. Особенно когда выступаем в еврокубках, мы хотим, чтобы на поле выходили игроки в лучшей форме, способные показать лучший футбол. Что нам действительно важно — это то, чтобы количество местных игроков росло в нашей академии, — сказал Колетт.

Также не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов

Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов