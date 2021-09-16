Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Марселя" Лоран Колетт в интервью для Sport24 поделился мнением о лимите на легионеров в европейских лигах.

— Правила, устанавливающие ограничения по игрокам разной национальности в клубе, есть во всем мире — что в Европе, что в Америке. Но посмотрите на ведущие европейские сборные — Италии, Испания, Англия, Франция. В чемпионатах этих стран огромное количество легионеров, но они от этого не страдают. Хотя, конечно, важно, чтобы легионеры, приезжающие в чемпионат, привносили что-то лучшее.

— Тем не менее, в прошлом году "Марсель" был одной из двух команд топ-5 лиг, идущей в зоне Лиги чемпионов, где у французских футболистов было более 50% игрового времени.

— Мы всегда смотрим в первую очередь на спортивные критерии. Особенно когда выступаем в еврокубках, мы хотим, чтобы на поле выходили игроки в лучшей форме, способные показать лучший футбол. Что нам действительно важно — это то, чтобы количество местных игроков росло в нашей академии, — сказал Колетт.

Также не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru