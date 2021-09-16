Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Марселя" Лоран Колетт в интервью для Sport24 поделился мнением о лимите на легионеров в европейских лигах.
— Правила, устанавливающие ограничения по игрокам разной национальности в клубе, есть во всем мире — что в Европе, что в Америке. Но посмотрите на ведущие европейские сборные — Италии, Испания, Англия, Франция. В чемпионатах этих стран огромное количество легионеров, но они от этого не страдают. Хотя, конечно, важно, чтобы легионеры, приезжающие в чемпионат, привносили что-то лучшее.
— Тем не менее, в прошлом году "Марсель" был одной из двух команд топ-5 лиг, идущей в зоне Лиги чемпионов, где у французских футболистов было более 50% игрового времени.
— Мы всегда смотрим в первую очередь на спортивные критерии. Особенно когда выступаем в еврокубках, мы хотим, чтобы на поле выходили игроки в лучшей форме, способные показать лучший футбол. Что нам действительно важно — это то, чтобы количество местных игроков росло в нашей академии, — сказал Колетт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13