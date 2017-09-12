Генеральный директор "Милана": "В 2018-м году проведем хорошую трансферную кампанию"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне поделился планами своего клуба на будущее.

"В 2018-м году нам не нужно будет перестраивать команду, идея состоит в том, чтобы взять двух или трех игроков на проблемные позиции. У нас будет хорошая трансферная кампания даже без продаж", - цитирует Фассоне Corriere dello Sport.

Напомним, Фассоне поставил цели перед "Миланом" в Серии А. | soccernews.ru