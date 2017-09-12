Генеральный директор "Милана": "В 2018-м году проведем хорошую трансферную кампанию"
Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне поделился планами своего клуба на будущее.
"В 2018-м году нам не нужно будет перестраивать команду, идея состоит в том, чтобы взять двух или трех игроков на проблемные позиции. У нас будет хорошая трансферная кампания даже без продаж", - цитирует Фассоне Corriere dello Sport.
Напомним, Фассоне поставил цели перед "Миланом" в Серии А. | soccernews.ru
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