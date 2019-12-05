Генеральный директор опроверг информацию о подписании с Дзюбой нового контракта

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о том, что клуб подписал новый контракт с форвардом Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет", - сказал Медведев.



31-летний футболист играет в петербургском клубе с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.



В этом сезоне Дзюба забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 24 матчах за "Зенит".

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