Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 заявил, что на турнире будет продаваться пиво

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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 заявил, что на турнире будет продаваться пиво

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что на турнире будет продаваться пиво. Об этом информирует Welcome2020.

"Я просто не считаю, что это вредно. Имея и опыт работы в РФС, и опыт организации немаленького турнира под названием чемпионат мира, могу с уверенностью сказать, что в тех случаях, когда продажа пива запрещена, люди стараются привести себя в соответствующее состояние до игры более жесткими способами, и часто появляются на стадионе уже в непотребном виде.

Да, пиво на стадионе во время Евро будет, поправка к закону действует - на Евро мы будем продавать пиво, это наше обязательство", - сказал Сорокин.

Напомним, сегодня, 9 сентября, состоится матч Россия - Казахстан на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45. Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

Не пропустите: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе. | http://soccernews.ru 
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