Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер раскритиковал текущее состояние стадиона "Камп Ноу" и рассказал плане реконструкции стадиона и остальных объектов "Espai Barca".
"Мы опоздали более чем на 15 лет. Еще в 2003 году команда Лапорты предлагала реконструировать "Камп Ноу". С тех пор "Барса" получила 9 млрд евро, и только 5% были потрачены на инфраструктуру.
Семь из 9 стадионов Ла Лиги, которые вмещают более 40 тысяч зрителей уже отремонтировали, отстают только стадионы "Валенсии" и "Барселоны". Мы обнаружили, что представленный нам проект реновации был недооценен и по бюджету, и по времени.
Мы оцениваем необходимые инвестиции для реконструкции спортивных объектов клуба в 1,5 миллиарда евро, из них 900 млн – для "Камп Ноу". Мы планируем получить дополнительный доход от вип-лож на "Камп Ноу", новых спонсоров, новых шоу и концертов в "Палау Блауграна" (арена баскетбольного и гандбольного клубов – прим. Soccernews), а также продажи прав на нейминг "Камп Ноу" и "Палау Блауграна". Мы хотим начать работы на "Камп Ноу" этим летом, чтобы завершить их в 2025 году.
Текущий план таков: первый сезон реновации мы проведем на "Камп Ноу" с ограничением вместимости 50%, во втором сезоне уехать со стадиона, на третий и четвертый – вернуться. У нас еще есть время, чтобы решить, где мы будем играть. Сначала трибуны не будут затронуты. Мы будем ротировать места, где публике нельзя будет сидеть.
Из Барселоны мы не уедем, в Жироне играть не будем. Один из вариантов – переезд на Олимпийский стадион на холме Монтжуик, но мы ищем и другие варианты внутри клуба. Альтернатива в виде Монтжуика всегда есть.
Если план по одобрению займа на 1,5 миллиарда евро не будет одобрен, это будут плохие новости. Стадион в любом случае нужно ремонтировать, он в плохом состоянии. В матче с "Бенфикой" вода текла ручьями. Мы верим, что сосьос одобрят идею", – сказал Ревертер.
Также не пропустите: Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"
-
Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"
-
Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал"
-
Малиновский высказался о перспективах "Аталанты" в Серии А
-
Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с Гвардиолой
-
Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче" для Бензема
-
Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
-
"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
-
Фати рискует не сыграть с "Баварией"
-
Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение
-
Пике высказался о переходе в "Реал"
-
Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне
-
"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
-
Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14