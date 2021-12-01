Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"

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Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер раскритиковал текущее состояние стадиона "Камп Ноу" и рассказал плане реконструкции стадиона и остальных объектов "Espai Barca".

"Мы опоздали более чем на 15 лет. Еще в 2003 году команда Лапорты предлагала реконструировать "Камп Ноу". С тех пор "Барса" получила 9 млрд евро, и только 5% были потрачены на инфраструктуру.

Семь из 9 стадионов Ла Лиги, которые вмещают более 40 тысяч зрителей уже отремонтировали, отстают только стадионы "Валенсии" и "Барселоны". Мы обнаружили, что представленный нам проект реновации был недооценен и по бюджету, и по времени.

Мы оцениваем необходимые инвестиции для реконструкции спортивных объектов клуба в 1,5 миллиарда евро, из них 900 млн – для "Камп Ноу". Мы планируем получить дополнительный доход от вип-лож на "Камп Ноу", новых спонсоров, новых шоу и концертов в "Палау Блауграна" (арена баскетбольного и гандбольного клубов – прим. Soccernews), а также продажи прав на нейминг "Камп Ноу" и "Палау Блауграна". Мы хотим начать работы на "Камп Ноу" этим летом, чтобы завершить их в 2025 году.

Текущий план таков: первый сезон реновации мы проведем на "Камп Ноу" с ограничением вместимости 50%, во втором сезоне уехать со стадиона, на третий и четвертый – вернуться. У нас еще есть время, чтобы решить, где мы будем играть. Сначала трибуны не будут затронуты. Мы будем ротировать места, где публике нельзя будет сидеть.

Из Барселоны мы не уедем, в Жироне играть не будем. Один из вариантов – переезд на Олимпийский стадион на холме Монтжуик, но мы ищем и другие варианты внутри клуба. Альтернатива в виде Монтжуика всегда есть.

Если план по одобрению займа на 1,5 миллиарда евро не будет одобрен, это будут плохие новости. Стадион в любом случае нужно ремонтировать, он в плохом состоянии. В матче с "Бенфикой" вода текла ручьями. Мы верим, что сосьос одобрят идею", – сказал Ревертер.

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