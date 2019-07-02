Генеральный директор "Сассуоло" заявил, что Боатенг останется в "Барселоне"

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали думает, что "Барселона" выкупит трансфер форварда команды Кевина-Принса Боатенга, который вторую часть минувшего сезона провел в каталонском клубе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отметим, что 34-летний игрок сыграл всего в 4 матчах клуба.

"Не думаю, что мы с ним увидимся в скором времени. "Барселона", скорее всего, купит его и отдаст в аренду. Но он останется в Ла Лиге", - сказал Карневали.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от покупки Боатенга за 8 миллионов евро.

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