Генеральный директор Серии А высказался об арт-перформансе против расизма
Генеральный директор Серии А Луиджи Де Серво прокомментировал арт-перфоманс против расизма. Об этом сообщает Football Italia.
"Прошу прощения у всех, кого оскорбила работа, созданная Симоном Фугадзотто.
Несмотря на то, что художник объяснил, что смысл его творчества был посланием против расизма, работа многим показалась странной.
Серией А выступает против всех форм дискриминации и расизма, которые мы стремимся искоренить", - сказал Де Серво.
Напомним, вчера, 16 декабря, Серия А решила начать компанию по борьбе с расизмом, представив три картины, на которых изображены шимпанзе.
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