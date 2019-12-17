Генеральный директор Серии А высказался об арт-перформансе против расизма

Теги серия а

Генеральный директор Серии А высказался об арт-перформансе против расизма

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Серво прокомментировал арт-перфоманс против расизма. Об этом сообщает Football Italia.

"Прошу прощения у всех, кого оскорбила работа, созданная Симоном Фугадзотто.

Несмотря на то, что художник объяснил, что смысл его творчества был посланием против расизма, работа многим показалась странной.

Серией А выступает против всех форм дискриминации и расизма, которые мы стремимся искоренить", - сказал Де Серво.

Напомним, вчера, 16 декабря, Серия А решила начать компанию по борьбе с расизмом, представив три картины, на которых изображены шимпанзе.

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