Генеральный директор "Шахтера"​: "Никогда не видел такого судейского беспредела"

Генеральный директор "Шахтера"​ Сергей Палкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура чемпионата Украины против "Зари" (1:2).

"Дорогие друзья, за все мои годы работы в Клубе я еще не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

В этом поединке арбитр показал три красные карточки игрока донецкой команды и назначил пенальти в компенсированное время.

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