Генеральный директор "Шахтера"​: "Никогда не видел такого судейского беспредела"

Теги шахтер донецкзаря луганск

Генеральный директор "Шахтера"​: "Никогда не видел такого судейского беспредела"

Генеральный директор "Шахтера"​ Сергей Палкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура чемпионата Украины против "Зари" (1:2).

"Дорогие друзья, за все мои годы работы в Клубе я еще не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

В этом поединке арбитр показал три красные карточки игрока донецкой команды и назначил пенальти в компенсированное время.

Не пропустите: "Заря" - "Шахтер" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов