Генеральный директор "Шахтера": "Никогда не видел такого судейского беспредела"
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал судейство в матче 19-го тура чемпионата Украины против "Зари" (1:2).
"Дорогие друзья, за все мои годы работы в Клубе я еще не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол", - написал Палкин на своей странице в Facebook.
В этом поединке арбитр показал три красные карточки игрока донецкой команды и назначил пенальти в компенсированное время.
Не пропустите: "Заря" - "Шахтер" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" сыграет с "Селтиком", "Спартак" - с "Атлетиком" и другие пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Реал" сыграет с ПСЖ, "Барселона" - против "Челси", и другие пары
-
Посетители Soccernews: Лигу Чемпионов выиграет "Барселона" или "Реал"
-
"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"
-
Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"
Лента новостей
-
Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса Санчеса
-
Эмери: "Зидан - лучший тренер, которого может иметь "Реал"
-
Ловчев рассказал, кому из российских клубов больше всего не повезло с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы
-
Президент ПСЖ: "Будем готовы к "Реалу"
-
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии ПСЖ и "Реала"
-
Эмери: "У нас есть уровень, чтобы противостоять "Реалу"
-
Пашалич: "У меня не все получилось в "Спартаке"
-
Гризманн принял твердое решение по своему будущему
-
Арбелоа: "Всем известно, что Хаби Алонсо орудует лучше ногами, чем руками"
-
"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором
-
Данте: "Ницце" достался тяжелый жребий"
-
Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ
-
Вальверде: "Для нас была тяжелая жеребьевка"
-
Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"
-
Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"
-
Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"
-
Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ
-
Гончаренко: "Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно"
-
Фурсенко: "Селтик" - достойный соперник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12