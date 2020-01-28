Генеральный директор "Сочи" надеется, что Кокорин все же окажется в клубе

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Генеральный директор "Сочи" надеется, что Кокорин все же окажется в клубе

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что надеется на то, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин все таки перейдет в сочинский клуб.

Ранее 28-летний футболист заявил, что поедет на сбор со второй командой "Зенита". Агент игрока также подтвердил эту информацию.

"Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе. Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения.

Я лично надеюсь, что он будет в "Сочи". Здравый смысл должен возобладать", - передает слова Рубашко ТАСС.

О переходе Кокорина в "Сочи" стало известно 21 января, однако до сих пор неизвестно, где именно будет выступать футболист во второй половине сезона.

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