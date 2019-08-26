Генеральный директор "Сочи" высказался о неудачах клуба в РПЛ
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что думает о неудачах клуба в чемпионате России.
Ранее "Сочи" потерпел поражение в матче 7-го тура РПЛ с "Уралом" (1:3).
"Потенциал у нашей команды есть. Где-то не хватает взаимопонимания. У нас недавно пришли Мостовой и Заболотный. Естественно, мы ждем других результатов и выходим на поле не для того, чтобы проигрывать", - сказал Рубашко.
Ранее сообщалось, что "Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ.
У подопечных Александра Точилина 3 ничьи и 4 поражения. "Сочи", имея в активе 3 очка, занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата.
А еще: "Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"
-
Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна
-
ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"
-
Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
-
Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"
Лента новостей
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" Шоу из-за травмы пропустит около месяца
-
Жоау Мариу прилетел в Москву для перехода в "Локомотив"
-
"Интер" - "Лечче" - 4:0 (видеообзор матча)
-
Конте повторил рекорд легендарных тренеров "Интера"
-
Тиаго Силва надеется, что Неймар не покинет ПСЖ
-
Лукас Эрнандес: "Бавария" является одним из пяти крупнейших клубов в мире"
-
"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А
-
"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1"
-
Клопп в будущем готов взять годичный перерыв в тренерской карьере
-
Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна
-
Маротта: "Слова Ванды Нары немного раздражали, но мы донесли нашу позицию до Икарди"
-
Генеральный директор "Сочи" высказался о неудачах клуба в РПЛ
-
На "Камп Ноу" состоялась презентация статуи в честь Кройффа
-
"Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ
-
ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"
-
Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"
-
"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро
-
Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
-
Лукаку - в старте "Интера" на матч 1-го тура Серии А с "Лечче"
-
Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2