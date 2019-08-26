Генеральный директор "Сочи" высказался о неудачах клуба в РПЛ

Теги фк сочиалександр точилин

Генеральный директор "Сочи" высказался о неудачах клуба в РПЛ

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что думает о неудачах клуба в чемпионате России.

Ранее "Сочи" потерпел поражение в матче 7-го тура РПЛ с "Уралом" (1:3).

"Потенциал у нашей команды есть. Где-то не хватает взаимопонимания. У нас недавно пришли Мостовой и Заболотный. Естественно, мы ждем других результатов и выходим на поле не для того, чтобы проигрывать", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что "Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ.

У подопечных Александра Точилина 3 ничьи и 4 поражения. "Сочи", имея в активе 3 очка, занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата. 

А еще: "Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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