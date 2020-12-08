Генеральный директор "Спартака" Газизов может покинуть свой пост уже в ближайшее время
"Спартак" может официально объявить об уходе генерального директора Шамиля Газизова уже сегодня или завтра, сообщает "СЭ".
52-летний специалист должен встретиться с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Вполне возможно, что по итогам разговора будет принято решение расстаться, хотя изначально речь шла о том, что Газизов доработает до матча 19-го тура РПЛ с "Зенитом", который пройдет 16 декабря.
Кто будет исполнять обязанности гендиректора в случае отставки, пока остается открытым.
Шамиль Газизов работает в "Спартаке" с июля текущего года. До этого на протяжении восьми лет функционер руководил "Уфой".
В текущем сезоне красно-белые с 35 очками занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф Чемпионата России.
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