Генеральный директор "Спартака" подтвердил аренду Крала в "Вест Хэм"

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Генеральный директор "Спартака" подтвердил аренду Крала в "Вест Хэм"Фото: инстаграм Крала/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил информацию об аренде чешского хавбека Алекса Крала в "Вест Хэм".

"Крал уходит. У нас были разные варианты по нему.

Сошлись по всем условиям с "Вест Хэмом". Это будет платная аренда с обязательным правом выкупа", – сказал Мележиков.

Напомним, что Крал перешел в "Спартак" в 2019 году.

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