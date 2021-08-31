Генеральный директор "Спартака" подтвердил аренду Крала в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Крала/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил информацию об аренде чешского хавбека Алекса Крала в "Вест Хэм".

"Крал уходит. У нас были разные варианты по нему.

Сошлись по всем условиям с "Вест Хэмом". Это будет платная аренда с обязательным правом выкупа", – сказал Мележиков.

Напомним, что Крал перешел в "Спартак" в 2019 году.

Также не пропустите: Источник: Камавинга - футболист "Реала". | http://soccernews.ru