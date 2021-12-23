Генеральный директор "Спартака" пообещал Ваноли трансферы
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков поделился ожиданиями от назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера, а также пообещал трансферы.
"Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду.
Переход Николсона согласовал спортивный директор Лука Каттани. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.
По поводу ухода игроков: список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.
Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника", – сказал Мележиков.
Также не пропустите: "Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"
-
В АПЛ перенесли еще два матча из-за коронавируса
-
Уткин прокомментировал интервью Дзюбы
-
"О, медвежатник, форточник": Дзюба вспомнил, как его встретили в "Томи"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство
Лента новостей
-
Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ
-
Дембеле подпишет новый контракт с "Барселоной"
-
Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"
-
"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне
-
Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"
-
СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу
-
Генеральный директор "Спартака" пообещал Ваноли трансферы
-
"Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы"
-
Несколько футболистов "Реала", которые на прошлой неделе сдали положительный тест на коронавирус, уже выздоровели
-
В АПЛ перенесли еще два матча из-за коронавируса
-
"Тоттенхэм" может расстаться с двумя британскими игроками уже в январе
-
Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады"
-
Уткин прокомментировал интервью Дзюбы
-
Месси оказал огромное влияние на социальные сети ПСЖ
-
"О, медвежатник, форточник": Дзюба вспомнил, как его встретили в "Томи"
-
Защитника "Барселоны" Деста зовут в АПЛ
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
Тедеско сравнил составы "Спартака", "Шальке" и "РБ Лейпциг"
-
1
Месси повторил личный антирекорд 15-летней давности
-
Агент Камоцци решил покинуть "Спартак". Он был советником Федуна и Заремы