Генеральный директор "Спартака" пообещал Ваноли трансферы

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков поделился ожиданиями от назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера, а также пообещал трансферы.

"Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду.

Переход Николсона согласовал спортивный директор Лука Каттани. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

По поводу ухода игроков: список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника", – сказал Мележиков.

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