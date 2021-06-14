Спортивный директор "Спартака" высказался о назначении Витории на пост главного тренера

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Спортивный директор "Спартака" высказался о назначении Витории на пост главного тренераФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Спортивный директор московсого "Спартака" Дмитрий Попов объяснил назначени на пост главного тренера Руя Витории.

– Зарема Салихова вышла в телеграм, вы находитесь под жестким давлением. Как вам работается?

– Это давление – когда читаешь телеграм. Когда не читаешь, то давления не существует. Не так важно, кто автор идеи с приглашением Витории.

– Вам понятны ее возражения?

– Нет, непонятны. Как и сказал Мележиков, все процедуры были выполнены. В том числе и ее персональные рекомендации учтены.

– Селекционный отдел одобрил ее рекомендации?

– Да. Какие? Неважно. Титулы и игра в атаку там были.

– Очень странно, что вы утвердили кандидатуру сразу, без встречи с остальными кандидатами.

– Это неверная информация. Были видеоконференции по зуму, обсуждение с окружением. Мы шли пошагово.

Мы остановились на третьей кандидатуре. Нельзя по щелчку пальцев организовать встречи со всеми тренерами, которые работают в своем чемпионате.

– Фонсека дорого попросил? Это было главным препятствием?

– Да, там бюджет был гораздо больше. Я бы сказал, что раза в два больше.

– Он не стоит того?

– По мне, нет, – сказал Попов.

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