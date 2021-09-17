Генеральный директор "Спартака" рассказал о поисках спортивного директора

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о поисках нового спортивного директора.

"Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно.

Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль "Спартак-2" – молодежка – академия и постараться обеспечить результат", – сказал Мележиков.

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