Генеральный директор "Спартака" рассказал о ситуации с возможными трансферами Ларссона и Хендрикса
Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ситуации с возможным уходом нападающего Джордана Ларссона и полузащитника Йоррита Хендрикса.
– Писали, что у Ларссона было предложение от "Вольфсбурга". Почему трансфер не состоялся?
– Мы не вели переговоры по его продаже.
– У Хендрикса было несколько предложений. Вы готовы были отпустить его за любые деньги?
– Предложений не было. Прорабатывали варианты с арендой, в том числе во Франции и Бельгии.
Но сторона футболиста не была заинтересована в отъезде из Москвы, так что вопрос пока не актуален, – приводит слова Мележикова Sport24.
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