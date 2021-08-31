Генеральный директор "Спартака" выразил поддержку Витории

Теги спартак москваруй витория

Генеральный директор "Спартака" выразил поддержку ВиторииФото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил поддержку главному тренеру команды Рую Витории на фоне слухов о переговорах с другими тренерами.

"Уйдет ли Витория в отставку? С вашей стороны некорректно задавать такие вопросы.

Я уже не раз говорил и буду говорить, что действующий главный тренер команды получает полную поддержку. Мы не ведем переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым", – сказал менеджер.

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