Генеральный директор "Спартака" выразил поддержку Витории
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил поддержку главному тренеру команды Рую Витории на фоне слухов о переговорах с другими тренерами.
"Уйдет ли Витория в отставку? С вашей стороны некорректно задавать такие вопросы.
Я уже не раз говорил и буду говорить, что действующий главный тренер команды получает полную поддержку. Мы не ведем переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым", – сказал менеджер.
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