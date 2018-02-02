Генеральный директор "Тосно" опровергает бойкот игроков

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Генеральный директор "Тосно" опровергает бойкот игроков

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что ничего не знает о бойкоте футболистов команды.

"Первый раз такое слышу от вас. Мне никто об этом не сообщал" - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Отметим, что в настоящее время "Тосно" проводит сбор в Турции.

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