Генеральный директор "Тосно" опровергает бойкот игроков

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что ничего не знает о бойкоте футболистов команды.

"Первый раз такое слышу от вас. Мне никто об этом не сообщал" - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Отметим, что в настоящее время "Тосно" проводит сбор в Турции.

Читайте также: Футболисты "Тосно" объявили бойкот. | http://soccernews.ru