Генеральный директор Шамиль Газизов "Уфы" прокомментировал ничейный матч команды с ЦСКА (2:2) в рамках 21-го тура РПЛ.

В конце второго тайма башкирский клуб сумел отыграться и уйти от поражения.

"Здесь не то что спасение - вера до конца. На определенном этапе нам должно было повезти, потому что было много моментов у ворот ЦСКА. Сегодня все сложилось. До 86-й минуты было сложно, но команда по мере возможностей шла вперед. За это я и игрокам благодарен, и Вадиму Валентиновичу - правильные замены сделал. Мы на правильном пути", - сказал Газизов.

Напомним, 27 марта "Уфу" возглавил 43-летний специалист Вадим Евсеев.

Ранее главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко также высказался о матче.

ЦСКА, имея в активе 37 очков, занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" с 17 баллами осталась в зоне вылета на 15-м месте.

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