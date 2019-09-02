Генеральный директор "Уфы" прокомментировал переход Игбоуна в "Динамо"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что думает о переходе Сильвестра Игбоуна в московское "Динамо".

Напомним, сегодня, 2 сентября, футболист перешел в московский клуб на правах аренды.

"Были сложные переговоры, но это пока аренда с правом выкупа. Понятно, что это ведущий игрок, он высказал свою позицию клубу и болельщикам, что ему нужен новый вызов. Мы нашли для него новый вызов, но у него контракт еще до 2021 года, так что возможно, что он еще вернется. "Уфа" благодарит его за время, проведенное у нас, и желает ему удачи", - сказал Газизов.

В контракте футболиста присутствует опция выкупа. На какой срок рассчитано соглашение - не сообщается.

Игбоун выступает в "Уфе" с 2015 года. В этом сезоне сезоне 28-летний игрок участвовал в 6 матчах РПЛ, отметившись 2 голами. Его контракт с "Уфой" рассчитан до 2020 года.

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