Генеральный директор "Уфы": "Против "Спартака" сыграем основным составом"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, каким составом команда сыграет в матче 24-го тура РПЛ со "Спартаком".
Ранее сообщалось, что в "Уфе" выявлен один случай заражения коронавирусом.
"Против "Спартака" сыграем основой. Вчера сдавали плановые тесты. Они все отрицательные", - цитирует Газизова "Спорт- Экспресс".
Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня на "Открытие Арена". Начало - в 16:30 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22