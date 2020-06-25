Генеральный директор "Уфы": "Против "Спартака" сыграем основным составом"

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Генеральный директор "Уфы": "Против "Спартака" сыграем основным составом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, каким составом команда сыграет в матче 24-го тура РПЛ со "Спартаком".

Ранее сообщалось, что в "Уфе" выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Против "Спартака" сыграем основой. Вчера сдавали плановые тесты. Они все отрицательные", - цитирует Газизова "Спорт- Экспресс".

Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня на "Открытие Арена". Начало - в 16:30 (мск).

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