Генеральный директор "Ювентуса" не исключил подписания Погба и Мораты

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Генеральный директор "Ювентуса" не исключил подписания Погба и МоратыГенеральный директор туринского "ЮвентусаБеппе Маротта не исключил подписания его клубом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты.

"Я не верю в возвращение бывших игроков, но исключения из правил существуют", - приводит слова гендира "старой синьоры" goal.com.

Напомним, Погба выступал за "Юве" в период с 2012-го по 2016-е года, а Мората провел в Турине лишь два сезона - 2014/2015 и 2015/2016.

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