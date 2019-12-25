Генеральный директор "Зенита" Медведев высказался о Дзюбе

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Генеральный директор "Зенита" Медведев высказался о Дзюбе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о том, что форвард команды Артем Дзюба стал лучшим игроком в России.

"Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал.

Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов", - заявил Медведев.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета лета 2020 года.

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