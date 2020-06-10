Генеральный директор "Зенита" отреагировал на слова Федуна в адрес петербургского клуба

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о словах владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил следующее: "Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда все у них будет хорошо".

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

"Не надо полагаться на случай. Нужно идти простым логическим путем. По всей логике предшествующего розыгрыша Кубка получается, что место проведения матча определяется количеством матчей на своем поле. Так и было в нынешнем розыгрыше Кубка, где в матче "Химки" - "Торпедо" использовали эту логику. Если есть недосмотр в регламенте, то не нужно сразу кидать жребий… Мне кажется, это неправильно. Простой факт: у "Спартака" было два домашних матча и один выездной. У нас - два выездных и один домашний. По регламенту, который действовал 10 лет, никаких двух мнений не может быть", - сказал Медведев.

Не пропустите: Старт следующего сезона РПЛ могут перенести. | http://soccernews.ru