Генеральный директор "Зенита" отреагировал на слова Федуна в адрес петербургского клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о словах владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил следующее: "Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда все у них будет хорошо".
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".
"Не надо полагаться на случай. Нужно идти простым логическим путем. По всей логике предшествующего розыгрыша Кубка получается, что место проведения матча определяется количеством матчей на своем поле. Так и было в нынешнем розыгрыше Кубка, где в матче "Химки" - "Торпедо" использовали эту логику. Если есть недосмотр в регламенте, то не нужно сразу кидать жребий… Мне кажется, это неправильно. Простой факт: у "Спартака" было два домашних матча и один выездной. У нас - два выездных и один домашний. По регламенту, который действовал 10 лет, никаких двух мнений не может быть", - сказал Медведев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
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|22
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|Ахмат
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