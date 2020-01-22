Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

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Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Об этом сообщает ТАСС.

"Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина", - сказал Медведев.

Вчера, 21 января, стало известно, что 28-летний футболист стал игроком "Сочи". Однако до сегодняшнего дня клуб не подтверждал эту информацию.

Ранее сообщалось, что Семак выступает против аренды Кокорина.

А еще: Кокорин участвовал в утренней тренировке "Зенита"| http://soccernews.ru
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