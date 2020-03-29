Генеральный директор "Зенита" призвал всех людей не покидать дома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев записал видеообращение ко всем людям с просьбой не покидать дома из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в твиттере клуба.

"Дорогие болельщики "Зенита"! Друзья, я, Александр Медведев, также как и все игроки, тренеры и сотрудники клуба остаемся на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас дисциплины, серьезности и самоограничения.

Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране. Клуб будет делать все, чтобы быть ближе к болельщикам хотя бы виртуально. Смотрите "Зенит ТВ", делайте вместе с игроками зарядку, смотрите, как они готовят блюда, смотрите репортажи. Берегите себя и будьте здоровы", - сказал функционер.

По последним данным, в мире заразились Covid-19 уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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