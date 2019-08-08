Генеральный директор "Зенита" прокомментировал уход Заболотного из клуба

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Генеральный директор "Зенита" прокомментировал уход Заболотного из клуба

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает об уходе форварда клуба Антона Заболотного.

Ранее сообщалось, что футболист подписал двухлетний контракт с "Сочи".

"Заболотный перешел в "Сочи", оформлен контракт, мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он там перезагрузится и станет одним из лидеров команды, у него все для этого есть.

Те игроки, которые перешли из "Зенита" в "Сочи", рассказали Антону, какая там атмосфера и инфраструктура.

Я думаю, решение Заболотного поехать в Сочи - это правильное решение для него", - сказал Медведев.

Заболотный играл в "Зените" с зимы 2018 года.

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