Генеральный директор "Зенита" сказал, что Кокорин тренируется по индивидуальной программе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что форвард команды Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока Кокорин тренируется индивидуально", - сказал Медведев.

28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнего сезона. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.

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