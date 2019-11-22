Генеральный секретарь РФС может сменить Прядкина на посту главы РПЛ

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Генеральный секретарь РФС может сменить Прядкина на посту главы РПЛ

В апреле следующего года может смениться глава российской Премьер-лиги, сообщает РБК.

По информации источника, на пост претендует действующий генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Нынешний руководитель РПЛ Сергей Прядкин пока не объявлял о намерениях участвовать в выборах.

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