Генеральный секретарь РФС призвал "Ростов" не нарушать правила Роспотребнадзора

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что "Ростову" нельзя нарушать правила карантина.

Напомним, в клубе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, из-за чего всей команде и тренерскому штабу пришлось уйти на карантин.

"Может ли "Ростов" нарушить карантин и прилететь на игру с "Сочи"? Я бы не советовал нарушать правила Роспотребнадзора. Даже не хочется говорить, к чему это может привести.

Ключевая мера борьбы с вирусом - карантин. Но каждый контрактный случай находится под надзором и федерального, и регионального Роспотребнадзора. Надеюсь, уже на следующей неделе они смогут выйти из карантина и сыграть следующий матч. В Сочи могут полететь только те, кто не находится на карантине", - цитирует Алаева Sport24.

19 июня "Ростов" должен сыграть с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.

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