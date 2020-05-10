Генеральный секретарь РФС прокомментировал возможность возобновления сезона РПЛ

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Генеральный секретарь РФС прокомментировал возможность возобновления сезона РПЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в эфире передачи "После футбола" высказался о возможном возобновлении сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

"На мой взгляд, шансы на возвращение футбола высокие. Призываю прекратить дискуссии, возвращать ли футбол. Нам надо его вернуть. Последнее слово - за государственными институтами, но мы должны сделать все зависящее от нас", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 210 тысяч человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 - более 4 миллионов.

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