"Генгам" - "Бордо" - 2:1 (обзор)

Теги генгамбордо

"Генгам" - "Бордо" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура французской Лиги 1, в котором "Генгам" дома оказался сильнее "Бордо".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Монпелье 31 45
6 Ренн 30 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 31 42
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
13 Анжер 31 35
14 ФК Кан 31 35
15 Амьен 31 34
16 Страсбур 31 33
17 Тулуза 31 30
18 Труа 31 29
19 Лилль 31 28
20 Метц 31 22
Полная таблица

топ-5 тегов