"Генгам" - "Лион" - 0:2 (обзор)

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"Генгам" - "Лион" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" одержал гостевую победу над "Генгамом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Лион 21 45
3 Марсель 21 44
4 Монако 21 43
5 Нант 21 34
6 Ницца 21 31
7 Генгам 21 29
8 Монпелье 21 28
9 Ренн 21 28
10 ФК Кан 21 27
11 Дижон 20 25
12 Страсбур 21 24
13 Бордо 21 23
14 Сент-Этьен 21 23
15 Анжер 21 22
16 Амьен 21 22
17 Лилль 21 22
18 Труа 21 21
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