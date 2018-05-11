"Генгам" – "Марсель" - 3:3 (обзор)

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"Генгам" – "Марсель" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура французской Лиги 1 между "Генгамом" и "Марселем".

Не пропустите: Французская драма: "Марсель" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Генгамом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 37 74
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Генгам 37 47
11 Нант 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
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