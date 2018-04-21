"Генгам" – "Монако" - 3:1 (обзор)

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"Генгам" – "Монако" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура французской Лиги 1 между "Генгамом" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ренн 34 48
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Нант 34 46
9 Сент-Этьен 33 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 33 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 33 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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