"Генгам" – "Монако" - 3:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура французской Лиги 1 между "Генгамом" и "Монако".
Не пропустите: "Монако" проиграл "Генгаму" и другие результаты 34-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером "Арсенала"
-
Стала известна сумма компенсации Конте в случае увольнения из "Челси"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" конфликтуют из-за Моуринью
-
Роджерс оценил свои шансы возглавить "Арсенал"
-
Суарес: "Победа "Барселоны" в Кубке Испании не компенсирует вылет из Лиги Чемпионов"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"
-
Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за Феллаини
-
"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"
-
ПСЖ может купить португальского голкипера
-
Монтелла назвал игроков "Барселоны" инопланетянами
-
Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе
-
В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" принимает на "Этихаде" "Суонси"
-
Лондонское дерби на "Эмирейтс": "Арсенал" принимает "Вест Хэм"
-
Последние шаги к чемпионству: "Локомотив" принимет "Уфу"
-
Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против "Краснодара"
-
На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине
-
Эмери: "Венгер способен тренировать ПСЖ"
-
Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ренн
|34
|48
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Нант
|34
|46
|9
|Сент-Этьен
|33
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|33
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
|16
|Страсбур
|34
|34
|17
|Тулуза
|33
|33
|18
|Труа
|33
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26