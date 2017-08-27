"Генгам" обыграл "Страсбур"

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"Генгам" обыграл "Страсбур"В матче 4-го тура французской Лиги 1 "Генгам" в родных "стенах" обыграл "Страсбур" со счетом 2:0.

"Генгам" - "Страсбур" - 2:0

Голы: Диалло, 63 - 1:0, Бриан, 87 - 2:0.

"Генгам": Йонссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Мартинс, Салибур, Фири, Диалло (Бенезе, 82), Коко (Бла, 61), Бриан, Тюрам (До, 65).

"Страсбур": Камара, Лала, Манган, Салмиер, Мартинес, Ахолу (Лиенард, 72), Мартен, Корнье (Гримм, 60), Сако (Дп Коста, 81), Саади, Террье.

Напомним, вчера "Нант" сыграл вничью с "Лионом"

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