"Генгам" подписал сына Дрогба

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"Генгам" подписал сына Дрогба

"Генгам" на своём официальном сайте объявил о подписании Айзека Дрогба, сына легендарного ивуарийского форварда Дидье Дрогба.

17-летний футболист является воспитанником "Челси" - он будет выступать в молодёжной команде бретанцев.

Стоит отметить, что Дидье Дрогба также выступал за "Генгам" с 2002 по 2003 год, сыграл 45 матчей и забил 20 голов.

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