"Генгам" подписал сына Лилиана Тюрама

Теги генгамсошо

"Генгам" подписал сына Лилиана Тюрама"Генгам" на официальном сайте объявил о подписании нападающего "Сошо" Маркуса Тюрама.

В ближайшее время игрок молодежной сборной Франции прибудет для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Отметим, что Маркус - сын легендарного французского защитника Лилиана Тюрама.

В прошлом сезоне Тюрам сыграл в 23-х матчах во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.  

Читайте: "Генгам" усилился защитником молодежной сборной Португалии | soccernews.ru

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