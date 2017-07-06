"Генгам" подписал сына Лилиана Тюрама
"Генгам" на официальном сайте объявил о подписании нападающего "Сошо" Маркуса Тюрама.
В ближайшее время игрок молодежной сборной Франции прибудет для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Отметим, что Маркус - сын легендарного французского защитника Лилиана Тюрама.
В прошлом сезоне Тюрам сыграл в 23-х матчах во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.
Читайте: "Генгам" усилился защитником молодежной сборной Португалии | soccernews.ru
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