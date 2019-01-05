"Генгам" прошел в 1/16 финала Кубка Франции, "Монпелье" и "Ним" выбывают из турнира

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"Генгам" прошел в 1/16 финала Кубка Франции, "Монпелье" и "Ним" выбывают из турнира

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Франции.

"Амьен" - "Валансьен" 1:0

Гол: Тимит, 49 - 1:0


"Бержерак" - "Ньор" 2:1

Голы: Сан, 15 - 0:1, Биссон, 17 - 1:1, Белбакир, 26 - 2:1


"Антант" - "Монпелье" 1:0

Гол: Джеран, 90 - 1:0


"Ле Пюи" - "Нанси" 0:1

Гол: Муамбе, 16 - 0:1


"Лион-Дюшер" - "Ним" 3:0

Голы: Мендес, 13 - 1:0, Жюльенн, 80 - 2:0, Эжикян, 88 - 3:0


"Орлеан" - "Лез-Эглон" 1:1 (2:1)

Голы: Тель, 28 - 1:0, Банал, 70 - 1:1, Перрен, 104 - 2:1, Рено (аг), 112 - 2:2, Эль-Кумисти, 114 - 3:2


"Стад Понтиви" - "Генгам" 2:4

Голы: Магес, 6 - 1:0, Нгбакото, 15 - 1:1, Ру, 18 - 1:2, Ле Шос (пен), 54 - 2:2, Тюрам, 64 - 2:3, Тюрам, 67 - 2:4

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