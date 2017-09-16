"Генгам", "Сент-Этьен", "Нант" и "Монпелье" обыграли своих соперников с одинаковым счетом
В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Генгам", "Сент-Этьен", "Нант" и "Монпелье" одержали победы над "Лиллем", "Дижоном", "Каном" и "Труа" соответственно.
"Генгам" - "Лилль" - 1:0
Гол: Дидо, 90+3 - 1:0.
"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: Бамба, 49 - 0:1 (пенальти).
"Нант" - "Кан" - 1:0
Гол: Гиротто, 73 - 1:0.
"Труа" - "Монпелье" - 0:1
Гол: Мендеш, 32 - 0:1.
Удаление: Вискаррондо, 90+6 ("Труа").
Напомним, ранее "Монако" разгромил "Страсбур". | soccernews.ru
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