"Генгам", "Сент-Этьен", "Нант" и "Монпелье" обыграли своих соперников с одинаковым счетом

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"Генгам", "Сент-Этьен", "Нант" и "Монпелье" обыграли своих соперников с одинаковым счетомВ рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Генгам", "Сент-Этьен", "Нант" и "Монпелье" одержали победы над "Лиллем", "Дижоном", "Каном" и "Труа" соответственно.

"Генгам" - "Лилль" - 1:0

Гол: Дидо, 90+3 - 1:0.

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Бамба, 49 - 0:1 (пенальти).

"Нант" - "Кан" - 1:0

Гол: Гиротто, 73 - 1:0.

"Труа" - "Монпелье" - 0:1

Гол: Мендеш, 32 - 0:1.

Удаление: Вискаррондо, 90+6 ("Труа").

Напомним, ранее "Монако" разгромил "Страсбур". | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 5 11
6 Нант 6 10
7 ФК Кан 6 9
8 Генгам 6 9
9 Анжер 5 7
10 Монпелье 6 7
11 Марсель 5 7
12 Тулуза 6 7
13 Ницца 5 6
14 Амьен 5 6
15 Ренн 5 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 5 0
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