"Генгам", "Тулуза", "Сент-Этьен" и "Анжер" побеждают, "Лилль" теряет очки в матче с "Труа"

В рамках девятого тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей.

"Лилль" – "Труа" - 2:2

Голы: Дарбьон, 3 - 0:1, Луис Араужо, 12 - 1:1, Тиаго Мендес, 74 - 2:1, Ньян, 90 (пенальти) - 2:2.

"Лилль": Меньян, Балло, Алонсо, Иэ, Биссума, Эль-Гази, Амаду, Пепе, Тиаго Мендес (Тиаго Майя, 83), Луис Араужо, Бензия (Понсе, 69).

"Труа": Самасса, Эрей, Траоре, Кордоваль, Вискаррондо, Дингоме, Беллюгу, Кауи (Грансир, 77), Пеле (Конфе, 64), Дарбьон (Бен-Саада, 83), Ньян.

Удаление: Иэ (90).



"Генгам" – "Ренн" - 2:0

Голы: Диалло, 57 - 1:0, Бриан, 89 - 2:0.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Икоко, Табану (Эбоа-Эбоа, 87), Кербра, Бенезе (Камара, 79), Дидо, Диалло, Блас, Тюрам, Бриан (Прива, 90).

"Ренн": Коубек, Ньямси, Бааль (Тель, 73), Ньяньон, Мауасса (Жанвье, 80), Хазри, Буриго, Амальфитано, Леа Силики (Афонсу Фигейреду, 46), Траоре, Мубеле.

Удаление: Хазри (66).



"Тулуза" – "Амьен" - 1:0

Гол: Делор, 40 - 1:0.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сомалиа, Имбула, Блен, Тойвонен (Каюзак, 46), Делор (Саного, 76), Жан (Силла, 65).

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Гуано, Аденон, Нгоссо, Гакпе, Зунгу, Какута (Траоре, 55), Бурго (Манзала, 69), Эль-Хаджам, Конате (Койта, 78).

Удаление: Гуано (90).



"Сент-Этьен" – "Метц" - 3:1

Голы: Дианье, 20 - 0:1, Пажо, 74 - 1:1, Кафу, 85 (автогол) - 2:1, Маига, 90 - 3:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Янко, Силва, Лакруа, Теофиль-Катрин, Дабо, Пажо (Маига, 81), Кабелла, Эль-Хаджи (Монне-Паке, 64), Амума, Дьони (Тофт-Содерлунд, 81).

"Метц": Кавасима, Дианье, Юдоль, Ньяхате, Балиу, Доссеви, Коад (Филиппс, 67), Поблете, Кафу, Ривьер (Фернандес, 71), Ру (Fournier, 76).



"Кан" – "Анжер" - 0:2

Голы: Токо-Экамби, 49 - 0:1, Фюльжени, 59 - 0:2.

"Кан": Веркутр, Гильбер, Женевуа, Да Сильва, Мбенге, Нкололо (Куаку, 56), Репас (Петерс, 56), Роделен, Фере, Базиль, Аит-Беннассер (Делаплас, 82).

"Анжер": Мишель, Траоре, Манко, Андре, Тахрат, Мангани, Капель (Кулибали, 90), Те (Фюльжени, 54), Тома, Кривелли (Гийом, 80), Токо-Экамби.

Не пропустите: ПСЖ благодаря дублю Менье на последних минутах вырвал победу над "Дижоном". | http://soccernews.ru