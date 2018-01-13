"Генгам" в гостях побеждает "Страсбур"

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"Генгам" в гостях побеждает "Страсбур"

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Генгам" на выезде взял верх над "Страсбуром", забив в ворота соперника два безответных гола.

"Страсбур" – "Генгам" - 0:2

Голы: Салибур, 8 - 0:1, Бенезе, 16 - 0:2.

"Страсбур": Укиджа, Манган, Сека (Фулькье, 64), Лала, Коне, Гонсалвес, Гримм, Мартен, Сако (Блайяк, 41), Баокен (Саади, 77), Да Кошта.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ребошу (Табану, 85), Кербра, Эбоа-Эбоа, Диалло, До, Коко (Тюрам, 73), Бенезе (Блас, 68), Салибур, Бриан. 

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