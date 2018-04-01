"Генгам" взял верх над "Бордо"

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"Генгам" взял верх над "Бордо"В матче 31-го тура французской Лиги 1 "Генгам" в родных стенах оказался сильнее "Бордо".

"Генгам" - "Бордо" - 2:1

Голы: Гренье, 55 - 1:0, Диалло, 59 - 2:0, Малком, 80 - 2:1.

Нереализованный пенальти: Малком, 80 ("Бордо").

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Монако" в финале кубка лиги. | soccernews.ru

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