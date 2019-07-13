Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи"

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Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи"

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа продолжит карьеру в "Сочи".

"Вскоре "Сочи" объявит о подписании Нобоа. Как нам стало известно, это случится 13 или 14 июля", - заявил Константин Генич.

Нобоа перебрался в "Зенит" летом 2017 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2020 года.

В прошлом сезоне Нобоа провел 12 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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