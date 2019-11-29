Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках

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Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках

Известный телекомментатор Константин Генич прокомментировал текущую еврокампанию в исполнении российских клубов.

Напомним, что "Локомотив" и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, "Спартак" и тульский "Арсенал" даже не пробились в групповую стадию Лиги Европы, только "Зенит" и "Краснодар" продолжают борьбу за путёвки в евровесну.

"Провал полный и беспощадный. "Зенит" молодцом, что в такой тяжёлой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. "Локомотив" никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была. ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты "Ференцварош" дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь "Лудогорцу" 1:5, ловить нечего. "Краснодар" психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка - показывают, что наш футбол скорее стагнирует.

Российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде всё замечательно, но попадаем под Бельгию - и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции. С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на Чемпионате Мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звёзды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего.

Посмотрим, как будет с новым лимитом работать чемпионат, как судьи будут исправлять свои ошибки, как будет применим опыт, накопленный в еврокубках. Предпосылок к тому, что мы будем прогрессировать в ближайшее время, немного", - сказал Генич.

Не пропустите: Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне. | http://soccernews.ru
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