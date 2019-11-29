Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках
Известный телекомментатор Константин Генич прокомментировал текущую еврокампанию в исполнении российских клубов.
Напомним, что "Локомотив" и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, "Спартак" и тульский "Арсенал" даже не пробились в групповую стадию Лиги Европы, только "Зенит" и "Краснодар" продолжают борьбу за путёвки в евровесну.
"Провал полный и беспощадный. "Зенит" молодцом, что в такой тяжёлой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. "Локомотив" никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была. ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты "Ференцварош" дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь "Лудогорцу" 1:5, ловить нечего. "Краснодар" психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка - показывают, что наш футбол скорее стагнирует.
Российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде всё замечательно, но попадаем под Бельгию - и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции. С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на Чемпионате Мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звёзды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего.
Посмотрим, как будет с новым лимитом работать чемпионат, как судьи будут исправлять свои ошибки, как будет применим опыт, накопленный в еврокубках. Предпосылок к тому, что мы будем прогрессировать в ближайшее время, немного", - сказал Генич.
Не пропустите: Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
-
Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020
-
Игрок "Зенита" Малком тренируется с бразильским клубом
-
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" сегодня празднует свое 120-летие
Лента новостей
-
Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
Бартомеу поздравил "Барселону" со 120-летием
-
Головин призвал российских футболистов переходить в европейские клубы
-
Семак рассказал, как изменился "Спартак" при Тедеско
-
Юнгберг - о своём назначении: "Сделаю всё, чтобы люди снова улыбались"
-
1
"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо
-
"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины
-
Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
-
Головин рассказал, какого места заслуживает "Монако" в Лиге 1
-
Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020
-
В "Зените" объяснили, почему Малком тренируется с "Коринтиансом"
-
Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма"
-
БК 1XBET объявила об акции в честь Черной пятницы
-
1
Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне со "Спартаком"
-
"Реал" теряет Варана
-
Игрок "Зенита" Малком тренируется с бразильским клубом
-
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
1
СМИ: Месси не писал Неймару после вылета из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне
-
2
Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери
-
"Вест Хэм" выдвинул ультиматум Пеллегрини
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14