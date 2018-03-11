Генич: "Думаю, что летом Канунников станет игроком "Спартака"



Комментатор Константин Генич заявил, что нападающий "СКА-Хабаровск" Максим Канунников может перейти в "Спартак"

"Не секрет, что Максим Канунников нравится главному тренеру "Спартака". Думаю, уже летом этот игрок станет спартаковцем", – заявил Генич в эфире "Матч ТВ".

Стоит отметить, что "Спартак" хотел купить форварда прошлым летом, но "Рубин" затребовал за него 6 миллионов евро. В итоге форвард остался в Казани, а этой весной перешел в СКА.

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