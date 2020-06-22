Генич извинился перед "Ростовом" за грубые высказывания после матча с "Сочи"

Известный комментатор Константин Генич извинился перед "Ростовом" за резкие слова после матча с "Сочи" (1:10).

"Приношу извинения футбольному клубу "Ростов" за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи", - написал Генич.

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

После встречи Генич так отозвался о ситуации: "К чему сейчас эти слезы? ****** заражение - получите издержки".

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