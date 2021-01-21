Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"

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Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о грядущем трансфере форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".

"Я думаю, что у "Спартака" была идея вернуть столько денег, сколько в сумме было потрачено на Кокорина, учитывая подъемные и те средства, которые Александр успел заработать в "Спартаке".

В Италии он сменит обстановку и попробует себя в другом чемпионате. Главными инициаторами трансфера являются Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они рекомендовали Кокорина нескольким итальянским клубам. Если учесть, что его рекомендовали такие уважаемые люди, то в клубах прекрасно понимали, что им предлагают не балласт", - заявил Генич.

Напомним, что в свое время Капелло тренировал Кокорина в сборной России, а Манчини - в "Зените".

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