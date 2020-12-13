Генич не исключает уход Кокорина из "Спартака" этой зимой

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о будущем форварда "Спартака" Александра Кокорина.

"Ну думаю, что готовится какая-то база под продажу Кокорина, хотя не удивлюсь этому. За полгода в "Спартаке" он ничего не показал. Вроде внутри команды у него все хорошо - общается и с Джикией, и с Соболевым, - однако той отдачи, которую от него ждали, пока нет.

Зимой может произойти что угодно. Возможно, Кокорин уедет в Европу, а возможно, вернется в "Сочи". Вполне реально, что Кокорин уйдет из "Спартака", и это вряд ли кого-то удивит", - заявил Генич.

В текущем розыгрыше РПЛ Кокорин провел 8 игр и забил два гола с пенальти.

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