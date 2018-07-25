Генич: "Не удивлюсь, если через год Головин вернётся обратно"

2 Теги александр головинцска москвамонако

Генич: "Не удивлюсь, если через год Головин вернётся обратно"

Известный телекомментатор Константин Генич высказался о грядущем переходе Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться! Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернётся обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю" - написал Генич в своем твиттере.

Напомним, что за трансфер Головина "Монако" заплатит 30 миллионов евро.

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Комментарии
Дель

Зачем Монако Головину и Головин Монако?

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Kireman

Конечно лучше как сухарь всю жизнь в ЦСКА отыграть

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